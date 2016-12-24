«Мегафон» и «Вконтакте» создадут нового сотового оператора Сотрудничество должно привести к росту популярности бренда «Вконтакте»

Мобильный оператор «Мегафон» и социальная сеть «Вконтакте» создадут совместного сотового оператора «VK Mobile». Об этом в пятницу заявили в компании «Мегафон».

Сотрудничество должно привести к росту популярности бренда «Вконтакте», сообщают в компании Mail.ru Group, которая владеет социальной сетью. Сообщается, что оператор и социальная сеть будут совместно развивать технологии таргетирования рекламы и продажу телекоммуникационных услуг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Мегафон» заявил о намерении приобрести контрольный пакет Mail.ru Group. Компания хочет купить 63,8% акций. Сумма сделки может составить $740 млн. Внеочередное собрание акционеров пройдет 20 января.