Все новости

24.12.16 / 15:56 Новости / Политика / Россия и мир

МИД РФ назвал «демонстративным цинизмом» демонтаж советского памятника в Польше

В Польше может начаться "массовое истребление" советских и российских памятников

ПольшаМИД России назвал «очередным актом демонстративного цинизма» демонтаж Памятника благодарности в польском городе Ланьцут. Соответствующее заявление ведомство сделало в субботу.

«Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость», — отмечает МИД. Кроме того, готовящиеся поправки в польское законодательство, которые запрещают «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя», по мнению ведомства, «откроют путь к массовому истреблению» советских и российских памятников.

Отметим, Памятник благодарности установлен в честь подвига советских воинов, освобождавших Польшу от оккупации в период Второй мировой войны. В начале декабря МИД Польши причислил мемориал к «символическим памятникам, являющимся исключительно знаками советского доминирования».

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016