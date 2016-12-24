МИД РФ назвал «демонстративным цинизмом» демонтаж советского памятника в Польше В Польше может начаться "массовое истребление" советских и российских памятников

МИД России назвал «очередным актом демонстративного цинизма» демонтаж Памятника благодарности в польском городе Ланьцут. Соответствующее заявление ведомство сделало в субботу.

«Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость», — отмечает МИД. Кроме того, готовящиеся поправки в польское законодательство, которые запрещают «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя», по мнению ведомства, «откроют путь к массовому истреблению» советских и российских памятников.

Отметим, Памятник благодарности установлен в честь подвига советских воинов, освобождавших Польшу от оккупации в период Второй мировой войны. В начале декабря МИД Польши причислил мемориал к «символическим памятникам, являющимся исключительно знаками советского доминирования».