Началось строительство моста между Россией и Китаем Идут подготовительные работы

На территории России началось строительство моста через реку Амур. Переправа соединит Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

С российской стороны проведена работа по отводу земель под строительство основного моста, уже отведено 93% земель. Начались подготовительные работы – планировка территории, завоз техники и оборудования.

Длина моста составит около одного километра. Подъездные пути к нему займут 11 км.

Отметим, строительство моста займет порядка трех лет. Россия инвестирует в проект 13,6 млрд рублей, Китай – 5,2 млрд рублей. Проектировщиком выступило ОАО «Институт Гипростроймост».