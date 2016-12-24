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24.12.16 / 13:21 Новости / Россия и мир

Началось строительство моста между Россией и Китаем

Идут подготовительные работы

мост_Амур благовещенск

Фото eastrussia.ru

На территории России началось строительство моста через реку Амур. Переправа соединит Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

С российской стороны проведена работа по отводу земель под строительство основного моста, уже отведено 93% земель. Начались подготовительные работы – планировка территории, завоз техники и оборудования.

Длина моста составит около одного километра. Подъездные пути к нему займут 11 км.

Отметим, строительство моста займет порядка трех лет. Россия инвестирует в проект 13,6 млрд рублей, Китай – 5,2 млрд рублей. Проектировщиком выступило ОАО «Институт Гипростроймост».

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