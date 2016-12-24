МВД должно адвокатам 700 млн рублей – СМИ До конца пообещали выплатить 294 млн рублей

Задолженность МВД по выплатам адвокатам составляет 700 млн рублей. Об этом в субботу сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России.

По словам вице-президента ФПАР Андрея Сучкова, проблемы с выплатами начались летом этого года. Адвокатов приглашали для защиты задержанных, которые не могут оплатить услуги защитников по соглашению. Он отмечает, что сложилась предзабастовочная ситуация и некоторые адвокаты стали отказываться выходить на следствия.

В МВД объясняют задержание выплат сокращением бюджета ведомства. В министерстве пообещали выплатить долг за счет изысканных средств и бюджета на следующий год.

Напомним, на этой неделе на совещании ФПАР, МВД и Минфина органы также сослались на сокращение бюджета. Они пообещали выплатить адвокатам до конца года 294 млн рублей. Это составляет около 40% от долга. Оставшуюся сумму планируют погасить в январе.