Обама подписал законопроект об оборонных расходах в 2017 году В частности, проект предусматривает переход к созданию неограниченной ПРО

Президент США Барак Обама подписал законопроект о расходах страны на оборону в 2017 году. Это произошло в субботу.

Проект закона предусматривает, в частности, переход к созданию неограниченной системы противоракетной обороны. Также в нем говорится о продолжении финансирования военных программ против терроризма. Кроме того, предусматривается наращивание сил НАТО в восточном фланге.

Напомним, ранее законопроект принял Конгресс США. Белый дом не сообщал, намерен ли Обама одобрять его. Проект позволяет Пентагону неограниченно развивать ПРО. В МИД РФ прокомментировали планы США относительно противоракетной обороны. В России считают, что это способно нанести ущерб международной безопасности.