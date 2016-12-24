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24.12.16 / 04:28 Новости / Политика / Россия и мир

Обама подписал законопроект об оборонных расходах в 2017 году

В частности, проект предусматривает переход к созданию неограниченной ПРО

Обама фото с сайта golos-ameriki.ruПрезидент США Барак Обама подписал законопроект о расходах страны на оборону в 2017 году. Это произошло в субботу.

Проект закона предусматривает, в частности, переход к созданию неограниченной системы противоракетной обороны. Также в нем говорится о продолжении финансирования военных программ против терроризма. Кроме того, предусматривается наращивание сил НАТО в восточном фланге.

Напомним, ранее законопроект принял Конгресс США. Белый дом не сообщал, намерен ли Обама одобрять его. Проект позволяет Пентагону неограниченно развивать ПРО. В МИД РФ прокомментировали планы США относительно противоракетной обороны. В России считают, что это способно нанести ущерб международной безопасности.

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