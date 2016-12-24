Обама одобрил создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой Также Обама одобрил выделение средств для стран НАТО и запрет на сотрудничество Пентагона с РФ

Американский президент Барак Обама подписал законопроект о выделении в следующем году Пентагону средств на создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией. Об этом в субботу передает ТАСС.

Центр будет находиться в структуре Госдепартамента. Его цель – поиск не соответствующих реальности информационный материалов и распространение действительных фактов. Также центр будет анализировать тенденции пропаганды и вырабатывать ответную тактику. На это в 2017 году выделят $80 млн.

Добавим, в пятницу Барак Обама подписал законопроект о расходах на оборону в 2017 году. Он в частности предусматривает переход к созданию неограниченной системы противоракетной обороны. Также Обама одобрил выделение денег для стран НАТО и запрет на сотрудничество Пентагона с РФ. Объем Бюджета Пентагона составит около @$619 млрд.