В Пекине началось строительство первой межрегиональной линии метро Предполагается, что она будет готова в 2020 году

В Пекине началось строительство первой межрегиональной линии метро. Об этом в субботу сообщает агентство Xinhua.

Новая линия соединит Пекин с соседним городом Саньхэ. Протяженность ветки составит 54,3 км, она будет состоять из девяти станций. Предполагается, что объект сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

Отметим, суммарная длина всех линий метро Пекина превышает 550 км. Ежедневный пассажиропоток составляет 8,5 млн человек.

Метрополитен Пекина работает с 1969 года. В настоящее время он занимает второе место по километражу линий после Шанхая.