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24.12.16 / 08:43 Новости / Политика / Россия и мир

Бывший депутат Рады обвинил Порошенко в многомиллионных откатах

Утверждается, что Порошенко украл сотни миллионов долларов с помощью откатов от каждого контракта с участием госпредприятия

Петр ПорошенкоЭкс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко обвинил в статье для журнала Time украинского президента Петра Порошенко в многомилионных откатах. Статью опубликовали в пятницу.

По его словам, Порошенко украл сотни миллионов долларов с помощью откатов от каждого контракта с участием госпредприятия. «Те, кто отказываются давать откаты, сразу становятся нелояльными, и их атакует государство. Так случилось и со мной», — сказал Онищенко.

Онищенко рассказал, что в ответ на отказ поддерживать политику Порошенко он пригрозил ему обвинениями в коррупции. После чего арестовал его адвокатов, захватил счета и заставил покинуть страну.

Напомним, ранее Онищенко обвинял Порошенко в растрате денег от Международного валютного фонда на войну. Точную сумму растраченных средств он не назвал. Отметим, бывший депутат Онищенко подозревается в хищении денег с помощью «газовой схемы».  Утверждается, что он нанес стране ущерб в 3 млрд гривен.

По материалам: time.com
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