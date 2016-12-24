Бывший депутат Рады обвинил Порошенко в многомиллионных откатах Утверждается, что Порошенко украл сотни миллионов долларов с помощью откатов от каждого контракта с участием госпредприятия

Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко обвинил в статье для журнала Time украинского президента Петра Порошенко в многомилионных откатах. Статью опубликовали в пятницу.

По его словам, Порошенко украл сотни миллионов долларов с помощью откатов от каждого контракта с участием госпредприятия. «Те, кто отказываются давать откаты, сразу становятся нелояльными, и их атакует государство. Так случилось и со мной», — сказал Онищенко.

Онищенко рассказал, что в ответ на отказ поддерживать политику Порошенко он пригрозил ему обвинениями в коррупции. После чего арестовал его адвокатов, захватил счета и заставил покинуть страну.

Напомним, ранее Онищенко обвинял Порошенко в растрате денег от Международного валютного фонда на войну. Точную сумму растраченных средств он не назвал. Отметим, бывший депутат Онищенко подозревается в хищении денег с помощью «газовой схемы». Утверждается, что он нанес стране ущерб в 3 млрд гривен.