Пушков предложил сократить публичные выступления послов Для их безопасности

Сенатор Алексей Пушков предложил сократить публичные появления российских послов. Соответствующее заявление он сделал в субботу в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Пушкова, это поможет обеспечить безопасность для российских послов заграницей. Сенатор отметил, что угроза может возникнуть «не во время встречи в министерстве иностранных дел соответствующей страны или переговоров, угроза – во время публичных появлений».

Напомним, 19 декабря в Анкаре убили посла РФ в Турции Андрея Карлова. Это произошло на открытии выставки. Убийца несколько раз выстрелил дипломату в спину. МИД России назвал произошедшее терактом.