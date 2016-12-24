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24.12.16 / 19:07 Новости / Россия и мир

Пушков предложил сократить публичные выступления послов

Для их безопасности

Алексей ПушковСенатор Алексей Пушков предложил сократить публичные появления российских послов. Соответствующее заявление он сделал в субботу в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Пушкова, это поможет обеспечить безопасность для российских послов заграницей. Сенатор отметил, что угроза может возникнуть «не во время встречи в министерстве иностранных дел соответствующей страны или переговоров, угроза – во время публичных появлений».

Напомним, 19 декабря в Анкаре убили посла РФ в Турции Андрея Карлова. Это произошло на открытии выставки. Убийца несколько раз выстрелил дипломату в спину. МИД России назвал произошедшее терактом.

По материалам: vesti.ru
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