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24.12.16 / 21:33 Новости / Политика / Россия и мир

Путин обсудил с президентом Ирана операцию по освобождению Алеппо

Лидеры стран условились координировать усилия

ПутинПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в сирийском Алеппо. Телефонный разговор состоялся в субботу, сообщает сайт Кремля.

«Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране», — сказано в сообщении. Путин и Рухани условились координировать усилия и способствовать урегулированию политического кризиса в Сирии. Речь шла о проведении в Астане переговоров и достижении конкретных переговоров.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи заинтересованных сторон в Астане пока не определена, однако подготовка переговоров ведется. С инициативой проведения переговоров по Сирии в столице Казахстана выступили Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил готовность организовать площадку для встречи. Казахстанский лидер заявил, что поддерживает усилия других стран по урегулированию Сирийского конфликта.

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