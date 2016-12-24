«Роснефть» планирует в следующем году увеличить поступления в госбюджет И создавать новые рабочие места

«Роснефить» в следующем году планирует увеличить поступления в государственный бюджет России. В субботу компания рассказала о плане финансово-хозяйственной деятельности.

Ключевой задачей «Роснефти» на 2017—2018 года стало дальнейшее повышение операционных и финансовых показателей. Кроме того, компания намерена завершить интеграцию активов «Башнефти».

«Компания продолжит работу по повышению эффективности своей деятельности. Динамичное развитие компании, реализация капиталоемких проектов в партнерстве с лидерами отрасли позволят создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный бюджет Российской Федерации», — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Отметим, в ноябре совет директоров «Роснефти» одобрил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн рублей. Срок их погашения – 10 лет с начала размещения. Программа облигаций будет действовать бессрочно.