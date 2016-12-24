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24.12.16 / 18:11 Новости / Россия и мир

Надежда Савченко назвала преступной нынешнюю украинскую власть

«Не менее преступна, чем предыдущая»

Надежда Савченко

Фото: tvc.ru

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала преступной действующую украинскую власть. Об этом она заявила в субботу.

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?», — заявила Савченко.

Отметим, в начале декабря Надежда Савченко ездила в Минск. В столице Беларуси она встретилась с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской независимых республик. После этого часть депутатов Рады раскритиковала Савченко, а вскоре ее исключили из фракции «Батькивщина».

По материалам: 112.ua
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