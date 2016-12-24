Североамериканские военные рассказали о полете Санта Клауса над Москвой Упряжка начала полет в 10:01 мск

Упряжка Санта Клауса с новогодними подарками пролетела над Москвой. Об этом сообщили в субботу в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Упряжка начала свой полет в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Санта Клаус и его олени уже пролетели над Новой Зеландией, Австралией, Японией, Малайзией, Дальним Востоком, Китаем, Индией, Грузией, Арменией и другими странами.

Добавим, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и его системы ПВО и ПРО Канады и США следят за передвижениями Санта Клауса с 1955 года. Полет упряжки отслеживают с помощью 47 радаров. Кроме того, спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, якобы реагируют на свечение носа оленя Рудольфа, вожака стаи. Информация о полете упряжки Санты можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах NORAD в социальных сетях.