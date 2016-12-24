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24.12.16 / 07:58 Новости / Общество / Россия и мир / Спорт

Спортивное питание Поветкина отправили на экспертизу после допинг-скандала

В допинг-пробе от 6 декабря нашли остарин

Фото: sport-xl.org

Фото: sport-xl.org

Спортивное питание российского боксера Александра Поветкина отправили в лабораторию на исследование после допинг-скандала. Об этом в субботу сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрея Рябинский.

«Все спортивное питание, которое употреблял Александр, отправлено на экспертизу», — заявил Рябинский. Также он сказал о запросе на вскрытие допинг-пробы «Б». Он полагает, что запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена с пищей.

Напомним, в допинг-пробе Александра Поветкина от 6 декабря обнаружили запрещенный остарин. В связи с этим Всемирный боксерский совет отказался признавать результаты боя боксера с канадцем Бермейном Стиверном. Допинг-пробы от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

По материалам: tass.ru
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