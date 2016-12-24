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24.12.16 / 16:59 Новости / Политика / Россия и мир

«Трудовая партия России» решила участвовать в выборах в 2017 году

Основной упор – на муниципальные выборы

«Трудовая партия России» «Трудовая партия России» планирует в 2017 году участвовать в выборах в региональные законодательные собрания и органы муниципальной власти. Об этом в субботу сообщил лидер партии Сергей Вострецов.

«В 2017 году будем выдвигаться практически во всех субъектах, где будут проходить выборы, но больший упор сделаем на муниципальные выборы», — сказал Вострецов. Он отметил, что в 2016 году партия участвовала в выборах очень ограниченно – выдвинула кандидатов только в ЗакС Дагестана.

Отметим, «Трудовая партия России» образована в 2012 году при содействии объединения российских профсоюзов «Соцпроф». Вострецов возглавляет ее с 2012 года. Партия зарегистрирована в Петербурге, имеет отделения в регионах РФ.

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