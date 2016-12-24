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24.12.16 / 01:09 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп заявил об изменениях в отношениях с ООН после 20 января

После принятия СБ ООН резолюции об израильских поселениях

трамп kontinentusa.comИзбранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его инаугурации отношения с ООН изменятся. Об этом он написал в социальных сетях в пятницу.

«Что касается ООН, все будет иначе после 20 января», — заявил Трамп. Это сообщение появилось после принятие Совбезом ООН резолюции об израильских поселений. В ней они требуют от Израиля прекратить поселенческую деятельность в оккупированных палестинских районах. США – единственная страна, делегация которой воздержалась от голосования.

Добавим, ранее Трамп призывал препятствовать принятию этой резолюции. По его словам, она ставит Израиль в невыгодную позицию. «Мир между израильтянами и палестинцами будет достигнут только путем прямых переговоров между сторонами, а не путем установления сроков ООН», — сказал Трамп.

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