Трамп заявил об изменениях в отношениях с ООН после 20 января После принятия СБ ООН резолюции об израильских поселениях

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его инаугурации отношения с ООН изменятся. Об этом он написал в социальных сетях в пятницу.

«Что касается ООН, все будет иначе после 20 января», — заявил Трамп. Это сообщение появилось после принятие Совбезом ООН резолюции об израильских поселений. В ней они требуют от Израиля прекратить поселенческую деятельность в оккупированных палестинских районах. США – единственная страна, делегация которой воздержалась от голосования.

Добавим, ранее Трамп призывал препятствовать принятию этой резолюции. По его словам, она ставит Израиль в невыгодную позицию. «Мир между израильтянами и палестинцами будет достигнут только путем прямых переговоров между сторонами, а не путем установления сроков ООН», — сказал Трамп.