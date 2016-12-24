Турецкое МВД рассказало о пособниках убийцы Андрея Карлова Покушение инициировал не сам террорист

Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший посла РФ в Турции Андрея Карлова, планировал теракт с сообщниками. Об этом в субботу заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением (оппозиционного исламского проповедника) Фетхуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», — рассказал Сойлу. По его словам, в настоящее время следователи обнаружили важные подробности о теракте, которые они не могут обнародовать.

По мнению главы МВД, нападение на российского посла и теракты, которые произошли в Турции в 2015 году, связаны. «Террористы PПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), течение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и (запрещенная в РФ террористическая группировка) „Исламское государство“ – это лишь инструменты в одной большой игре», — считает Сойлу.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на выставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Его застрелил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ.

В МИД РФ произошедшее назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».