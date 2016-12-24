Умер бывший посол РФ в Армении Владимир Ступишин Ему было 84 года

Умер российский дипломат, посол РФ в Армении в 1992—1994 годах Владимир Ступишин. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Владимиру Ступишину было 84 года. «Искренние соболезнования родным и близким, всем тем, кто знал и работал с ним. Пусть земля будет пухом», — написал Балаян в Facebook.

Отметим, Ступишин был чрезвычайным и полномочным послом России в Армении после распада СССР. Выступал за стратегический союз обеих стран. Также он поддерживал народ Нагорного Карабаха и его права на самоопределение.