Из-за взрыва в Башкирии погибли два человека Есть пострадавшие

Из-за взрыва на территории бывшей военной части в Башкирии погибли два человека. Об этом в субботу сообщили очевидцы.

В десять часов утра по московскому времени в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на территорию бывшей военной части незаконно проникли люди. Спустя время там произошел взрыв.

По словам очевидцев, при взрыве погибли два человека. Им было по 22 года. Официальные ведомства эту информацию не подтверждают.

По данным МЧС, в результате взрыва есть пострадавшие. В настоящее время их состояние уточняется. На месте работают шесть специалистов и 19 единиц техники.