На Камчатке вулкан выбросил семикилометровый столб пепла Пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7 км над уровнем моря. Об этом в субботу сообщило управление МЧС по Камчатскому краю.

Инцидент произошел 24 декабря. Шлейф пепла протянулся на юго-запад от вулкана в сторону поселка Ключи Усть-Камчатского района. Пеплопадов в регионе не зарегистрировано.

Отметим, Шивелучу присвоен оранжевый код опасности для авиации. Туристическим организациям рекомендовано не проводить туры в его районе.

Высота вулкана – почти 3,3 км. Возраст – порядка 60-70 тыс. лет. Из-за усилившейся активности Шивелуча в 2009 году, в его куполе прорезалась расщелина глубиной в 30 м.