Все новости

24.12.16 / 13:52 Новости / Россия и мир

На Камчатке вулкан выбросил семикилометровый столб пепла

Пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано

Шивелуч вулкан камчаткаКамчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7 км над уровнем моря. Об этом в субботу сообщило управление МЧС по Камчатскому краю.

Инцидент произошел 24 декабря. Шлейф пепла протянулся на юго-запад от вулкана в сторону поселка Ключи Усть-Камчатского района. Пеплопадов в регионе не зарегистрировано.

Отметим, Шивелучу присвоен оранжевый код опасности для авиации. Туристическим организациям рекомендовано не проводить туры в его районе.

Высота вулкана – почти 3,3 км. Возраст – порядка 60-70 тыс. лет. Из-за усилившейся активности Шивелуча в 2009 году, в его куполе прорезалась расщелина глубиной в 30 м.

Метки: , ,

Реплики

  1. Виталий 24.12.2016 at 14:23

    Показываете Ключевской, а людям впариваете что Шевелуч. Шевелуч груда камней, ничего общего с Ключевским. А это да красавец Ключевской начал активно работать, я сам рядом с этими вулканами служил и знаю их в лицо.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016