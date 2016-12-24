В Воркуте появится храм-памятник погибшим шахтерам Его назовут в честь великомученицы Варвары

В Воркуте построят храм-памятник шахтерам, погибшим во время аварии на шахте «Северная» в начале 2016 года. Об этом в субботу сообщила Воркутинская епархия.

Мэрия Воркуты выделила участок в центре города для будущего храма. Его назовут в честь великомученицы Варвары, которая является покровительнице шахтеров.

Внутри храма установят памятные доски с именами погибших. Одновременно внутри здания смогут находиться до 200 человек. Сроки строительства будут зависеть от поступления пожертвований, отметили в епархии.

Напомним, авария на «Северной» шахте произошла 25 февраля 2016 года. На глубине около 800 м произошел выброс метана, а также два взрыва. В этот момент под землей находились 111 человек, удалось спасти 81 шахтера. В результате аварии и спасательной операции погибли 36 человек – это горняки и спасатели.