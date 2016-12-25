Больше двух третей немцев (68%) выступают за пересмотр миграционной политики Германии. Об этом свидетельствуют данные исследования института изучения общественного мнения Emnid.
Также более 80% поддержали усиление видеонаблюдения в общественных местах, пишет Вild. В опросе приняли участие 500 человек, его провели 21 декабря.
Добавим, 19 декабря в Берлине произошел теракт. Грузовик наехал на посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». В пятницу в Милане полиция застрелила человека, которого подозревают в осуществлении теракта.