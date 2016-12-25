Все новости

25.12.16 / 00:20 Новости / Общество / Россия и мир

Более 54 тысяч немцев покинут дома в Рождество из-за подрыва бомбы

Это авиационная бомба времен Второй мировой войны

Фото: pravmir.ru

Фото: pravmir.ru

Около 54 тыс. жителей немецкого города Аугсбург вынуждены будут покинуть свои дома в день Рождества из-за проведения подрыва авиационной бомбы. Об этом в субботу пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Бомбу обнаружили в исторической части города строители. Эксперты предполагают, что она принадлежала вооруженным силам Великобритании и упала на город во время Второй мировой войны.

Вес бомбы составляет 1,8 тонны. По данным издания, предстоящая эвакуация эвакуация будет крупнейшей связанной с ликвидацией бомбы в Германии. В подрыве снаряда будут участвовать около 4 тыс. сотрудников полиции, пожарные и спасатели. Власти организуют специальные места для эвакуации в школах и спортивных залах.

Добавим, в июле текущего года около дороги Петербург-Кировск была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны. Она находилась в поле и не представляла угрозы для жизни людей.

По материалам: sueddeutsche.de
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016