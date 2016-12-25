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25.12.16 / 22:59 Новости / Общество / Россия и мир

Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших при крушении Ту-154

Наряду с главами внешнеполитических ведомств других старн

Латвия флаг (2)Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования близким погибших в результате падения Ту-154. Запись была опубликована на его странице в социальной сети в воскресенье.

«Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем», — написал Ринкевич. Запись сделана на английском языке.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что упавший самолет ведомства перед вылетом был исправен, а управлял им опытный экипаж. Отмечалось, что пилоты ранее неоднократно совершали полеты в Сирию. «Интерфакс» со ссылкой на источник передает, что спецслужбы не будут рассматривать версию теракта как приоритетную.

Ранее соболезнования выразил посол Ирана в РФ Мехди Санаи. «Выражаю соболезнования родным и близким погибших в сегодняшней авиакатастрофе. В этот тяжёлый час с вами скорбит иранский народ. Вечная память», — написал Санаи.

 

 

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