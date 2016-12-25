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25.12.16 / 04:59 Новости / Общество / Россия и мир

Грузия отменила тюремное наказание за употребление марихуаны

А также за хранение и изготовление

грузияКонституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах. Об этом в субботу сообщил apsny.ge со ссылкой на заявление суда.

Инициатива принадлежит аппарату грузинского омбудсмена. По его мнению, тюремное наказание, предусмотренное в данных случаях законом, чрезмерно.

Напомним, в середине декабря Сенат Мексики разрешил использовать марихуану в медицинских целях. Глава государства Энрике Пенья Ньето заявил, что марихуану можно будет импортировать, но только под строгим контролем властей. В ноябре Верховный суд Мексики одобрил использование марихуаны в личных целях. Уточнялось, что это касается отдельных случаев и не распространяется на всех граждан.

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