Кабмин Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку» Строительство стартует в будущем году

Кабинет министров Турции утвердил соглашение с Россией по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает правительственное издание страны Resmi Gazete.

Строительство газопровода начнется в следующем году. В середине декабря российское правительство также одобрило ратификацию соглашения с правительством Турции.

Отметим, окончание работы по строительству как морского, так и сухопутного участков «Турецкого потока» запланировано на 2019 год. Основной инвестор проекта – «Газпром». В октябре было подписано межправительственное соглашение по проекту.