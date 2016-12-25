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25.12.16 / 11:29 Новости / Россия и мир

Кабмин Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

Строительство стартует в будущем году

турцияКабинет министров Турции утвердил соглашение с Россией по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает правительственное издание страны Resmi Gazete.

Строительство газопровода начнется в следующем году. В середине декабря российское правительство также одобрило ратификацию соглашения с правительством Турции.

Отметим, окончание работы по строительству как морского, так и сухопутного участков «Турецкого потока» запланировано на 2019 год. Основной инвестор проекта – «Газпром». В октябре было подписано межправительственное соглашение по проекту.

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