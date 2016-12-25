Лукашенко не приедет в Петербург на саммит ЕАЭС — СМИ На саммите планировалось обсудить таможенный кодекс

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует приезжать на саммит Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который состоится в Петербурге 26 декабря. Об этом в воскресенье пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с организацией мероприятия.

Также Лукашенко не примет участие в мероприятиях саммита Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Оба саммита, как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, будут неформальными и предновогодними. Ожидается, что на полях саммитов Путин проведет ряд двусторонних встреч. В частности, российский президент встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Добавим, на саммите ЕАЭС планировалось одобрить общий для пяти стран-участниц таможенный кодекс. В совет входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Киргизия. На саммите ОДКБ лидеры стран планируют назначить нового генснека.

Последняя личная встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве 22 ноября. Лидеры стран обсуждали цену на российский газ для Беларуси. По итогам встречи не было достигнуто официальных договоренностей.