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25.12.16 / 22:05 Новости / Политика / Россия и мир

Лукашенко не приедет в Петербург на саммит ЕАЭС — СМИ

На саммите планировалось обсудить таможенный кодекс

Лукашенко, фото с сайта noi.mdПрезидент Беларуси Александр Лукашенко не планирует приезжать на саммит Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который состоится в Петербурге 26 декабря. Об этом в воскресенье пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с организацией мероприятия. 

Также Лукашенко не примет участие в мероприятиях саммита Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Оба саммита, как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, будут неформальными и предновогодними. Ожидается, что на полях саммитов Путин проведет ряд двусторонних встреч. В частности, российский президент встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Добавим, на саммите ЕАЭС планировалось одобрить общий для пяти стран-участниц таможенный кодекс. В совет входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Киргизия. На саммите ОДКБ лидеры стран планируют назначить нового генснека.

Последняя личная встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве 22 ноября. Лидеры стран обсуждали цену на российский газ для Беларуси. По итогам встречи не было достигнуто официальных договоренностей.

По материалам: rbc.ru
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