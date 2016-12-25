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25.12.16 / 09:00 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ узнали о предполагаемом месте падения ТУ-154

Крушение могло произойти в горах Краснодарского края

Фото: fonstola.ru

Фото: fonstola.ru

Самолет Минобороны Ту-154, пропавший с радаров после вылета из Сочи, мог потерпеть крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам источника, самолет «скорее всего упал в горной части Краснодарского края». Самолет летел из Адлера в сирийский Хмеймим.

Добавим, всего на борту находился 91 человек. Предварительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. В самолете летели Артисты ансамбля Александрова и журналисты. Поиск пропавшего самолета ведут все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

По материалам: ria.ru
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