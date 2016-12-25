Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154 На борту был глава ансамбля имени Александрова Валерий Халилов

Министерство обороны опубликовало списки пассажиров рейса Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Список доступен на сайте министерства.

В списке значатся имена пассажиров, которые летели рейсом Москва — Сочи. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них — руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Также среди пассажиров были девять журналистов и 64 артиста ансамбля имени Александрова .

Добавим, АБН ведет хронику событий. Согласно последним версиям, причиной крушения могла стать ошибка пилотов или техническая неисправность.