Минобороны РФ: Потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен Командир экипажа был опытным летчиком

Военный самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, перед вылетом был технически исправен. Об этом заявил в воскресенье заявил глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал Байнетов. Он добавил, что командир экипажа майор Роман Волков был опытным летчиком первого класса. По его словам, экипаж Ту-154 неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Байнетов сообщил, что после доставки бортовых самописцев будет проведена экспертиза. Ее проведет специально созданная правительственная комиссия.

Напомним, ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что причиной крушения могла стать птица, попавшая в двигатель. Также агентство со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что версия теракта практически исключена. По информации РИА Новости, самолет мог рухнуть из-за ошибки пилотов.