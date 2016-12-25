Минобороны выплатит по 5,8 млн рублей семьям погибших при крушении Ту-154 Это касается служащих ведомства

Минобороны РФ выплатит компенсации в размере 5,8 млн рублей семьям погибших в результате падения самолета Ту-154. Об этом сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

«Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства, в соответствии с действующим законодательством, будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн. рублей», — заявили в департаменте. Он добавил, что родственникам погибших оказывается психологическая и медицинская помощь.

Добавим, компенсацию получат родственники сотрудников ведомства, летевшие на борту разбившегося над Черным морем самолета Минобороны РФ Ту-154. Самолет вылетел из Сочи утром в воскресенье. После взлета он пропал с радаров. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди них были члены хора имени Александрова, журналисты и члены экипажа.