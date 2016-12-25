Мишель Обама стала помощницей Санта-Клауса в канун Рождества Санта уже раздал около 5 млрд подарков

Первая леди США Мишель Обама стала помощницей Санта-Клауса в канун католического Рождества. О помощи с ее стороны рассказали в субботу в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Мишель Обама отвечала на звонки детей, позвонивших в специальную службу слежения за перемещением Санты. «Я сейчас на Гавайях, а не на Северном полюсе. Но я действительно помогаю Санта-Клаусу. Поскольку я живу с президентом, то у меня есть доступ к информации с космических спутников. И я могу видеть, где находится Санта, и горжусь тем, что помогаю ему», — сообщила первая леди одному из детей.

Обама сказала звонившим, что Санта-Клаус придет к ним, когда они уснут. Она пообещала, что волшебник сбросит им подарки из своих саней.

Добавим, проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. Радары реагируют на красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа. Накануне вечером Санта-Клаус пролетел над Москвой.