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25.12.16 / 05:34 Новости / Общество / Россия и мир

На борту летевшего в Лондон самолета умерла девочка

У ребенка случился сердечный присутп

самолет небо полет авиасообщениеНа борту самолета авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс Торонто — Лондон, умерла от сердечного приступа 10-летняя девочка. Об этом сообщает в воскресенье телеканал RTE.

Пилот принял решение совершить вынужденную посадку в Ирландии. Судно ожидали в аэропорту врачи, девочку доставили в госпиталь. Спасти ребенка не удалось. Авиакомпания Air Canada подтвердила ее гибель.

Напомним, 12 декабря самолет авиакомпании Virginсовершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Судно летело из Дели в Лондон, во время полета пожилая женщина, подданная Великобритании, почувствовала себя плохо. К моменту посадки женщина скончалась.

По материалам: rte.ie
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