На борту летевшего в Лондон самолета умерла девочка У ребенка случился сердечный присутп

На борту самолета авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс Торонто — Лондон, умерла от сердечного приступа 10-летняя девочка. Об этом сообщает в воскресенье телеканал RTE.

Пилот принял решение совершить вынужденную посадку в Ирландии. Судно ожидали в аэропорту врачи, девочку доставили в госпиталь. Спасти ребенка не удалось. Авиакомпания Air Canada подтвердила ее гибель.

Напомним, 12 декабря самолет авиакомпании Virginсовершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Судно летело из Дели в Лондон, во время полета пожилая женщина, подданная Великобритании, почувствовала себя плохо. К моменту посадки женщина скончалась.