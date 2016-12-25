Нетаньяху отменил визит украинского премьера в Израиль Из-за голосования Киева в Совбезе ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене визита главы украинского правительства Владимира Гройсмана. Об этом сообщила в воскресенье газета Yedioth Ahronoth.

Такое решение было принято после того, как Украина проголосовала за антиизраильскую резолюцию по поселениям, принятую Советом Безопасности ООН. «Нетаньяху, который возглавляет и МИД Израиля, принял решение отменить официальный визит в еврейское государство украинского премьера Гройсмана, который был запланирован на следующую неделею», — сообщает издание.

Добавим, ранее аппарат Нетаньяху по этой же причине анонсировал отзыв послов Израиля из Новой Зеландии и Сенегала. Также он пообещал ввести санкции против этих стран. Премьер заявил, что после принятия резолюции Израиль вынужден будет пересмотреть свои отношения с ООН. Он поручил израильскому МИД пересмотреть финансирование организаций при ООН, «которые наиболее враждебны по отношению к Израилю».