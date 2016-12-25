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25.12.16 / 14:17 Новости / Общество / Россия и мир

Понедельник объявлен днем национального траура в России

В связи с крушением Ту-154 над Черным морем

ТраурПонедельник, 26 декабря, объявлен в России днем национального траура. Об этом в воскресенье заявил президент страны Владимир Путин журналистам.

«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта», — сказал Путин, комментируя крушение самолета Ту-154 над Черным морем.

Добавим, АБН следит за развитием событий и ведет хронику событий. Самолет пропал с радаров примерно в 05:40 мск. На борту находились 92 человека.

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