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25.12.16 / 04:34 Новости / Общество / Россия и мир

Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане

Он призвал христиан жить скромнее

Папа Франциск, фото с сайта Святого престолаПапа римский Франциск отслужил Рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Месса прошла в ночь с субботы на воскресенье.

Понтифик призвал христиан всего мира жить скромнее и сказал, что Рождество стало «заложником» материализма. Он напомнил о продолжающихся страданиях детей во многих странах и о тех, кто переживает голод и бомбардировки в городах Сирии.

На церковной службе помимо Папы присутствовали кардиналы, другие иерархи, государственные деятели Италии, дипкорпус и тысячи приглашенных. Служба проходила под усиленной охраной, сообщает BBC. Пришедшие должны были пройти через металлоискатели.

Добавим, в ночь на 25 декабря католики, протестанты и последователи других православных церквей празднуют Рождество Христово. Празднование продолжается восемь дней и продлится до 1 января. В воскресенье Папа Франциск обратится с центрального балкона собора Святого Петра обратится ко всем католикам планеты с традиционным рождественским посланием «Урби эт Орби» (Граду и Миру).

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