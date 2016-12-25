Поисковые работы в районе аварии Ту-154 продолжатся ночью В поисках задействованы судна, вертолеты, водолазы и беспилотники

Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 продолжатся и в ночное время. Для этого установят специальные световые башни, сообщил представитель краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-спас».

На берегу Черного моря планируют развернуть световые башни высотой около 5 метров. Одна башня позволяет осветить около 40 метров. Всего развернут 17 башен.

Добавим, поисковые работы в настоящее время ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. В скором времени в Сочи перебросят 1300 военнослужащих. Они также примут участие в поиске погибших. Ранее министр транспорта Максим Соколов сказал, что новостей о выживших по-прежнему нет.