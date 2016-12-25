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25.12.16 / 18:57 Новости / Россия и мир

Поисковые работы в районе аварии Ту-154 продолжатся ночью

В поисках задействованы судна, вертолеты, водолазы и беспилотники

мчс ulgov.ruПоисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 продолжатся и в ночное время. Для этого установят специальные световые башни, сообщил представитель краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-спас».

На берегу Черного моря планируют развернуть световые башни высотой около 5 метров. Одна башня позволяет осветить около 40 метров. Всего развернут 17 башен.

Добавим, поисковые работы в настоящее время ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. В скором времени в Сочи перебросят 1300 военнослужащих. Они также примут участие в поиске погибших. Ранее министр транспорта Максим Соколов сказал, что новостей о выживших по-прежнему нет.

По материалам: ria.ru
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