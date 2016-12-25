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25.12.16 / 02:52 Новости / Политика / Россия и мир

Польская община потребовала у Киева экономической автономии для Львова

У города якобы есть перспективы

украинаФорум польской общины Львовской области намерен требовать у Украины экономической автономии для региона. Об этом пишет в воскресенье издание «Пресса Украины».

Председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко заявил, что Львов отстает от польских городов на 50 лет. «Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет», — отметил он. Лукьяненко подчеркнул, что Польша может помочь жителям города улучшить его положение.

Участники форума приняли резолюцию с требованием к киевским властям предоставить Львовской области право на самостоятельное ведение экономической политики региона. Это, в частности, должно поспособствовать укреплению связей с Польшей.

Добавим, накануне Львов возглавил рейтинг самых дешевых город мира, который опубликовало издание Business Insider. По подсчетам издания, туриcт может снять там жилье за $25. Втором место занял Приштина, город в Косово. Тройку замкнула болгарская София.

По материалам: uapress.info
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