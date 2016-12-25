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25.12.16 / 03:57 Новости / Политика / Россия и мир

Представитель Трампа отказался от поста в Белом доме

Из-за семейных обстоятельств

белый дом фото с сайта vangviet.comПредставитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался стать директором Белого дома по коммуникациям в новой администрации. Об этом сообщает в воскресенье CNN.

По словам самого Миллера, отказ от должности связан с семейными обстоятельствами. Он сообщил, что директором по коммуникациям станет Шон Спайсер, которому ранее Трамп предложил пост пресс-секретаря Белого дома.

Добавим, Миллер присоединился к команде Трампа в июне. Он стал старшим консультантом по коммуникациям. До этого он работал на сенатора от Техаса Теда Круза.

По материалам: cnn.com
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