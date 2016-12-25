Путину доложили о пропаже Ту-154 Президент получает информацию от экстренных служб

Президента России Владимира Путина проинформировали о пропаже самолета Минобороны Ту-154. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту должно об исчезновении самолета с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — сказал Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу в настоящее время проводит совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных Сил.

Напомним, Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи. На борту находятся 83 пассажира и восемь членов экипажа. Как сообщило Минобороны, в Ту-154 летели артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил агентству, что причиной пропажи судна могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. В поисковых мероприятиях участвуют авиация и морские судна.