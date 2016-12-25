Крушение самолета Минобороны в Сочи. Хроника событий

Утром в воскресенье через несколько минут после вылета лайнера Ту-154 из Сочи он пропал с радаров. Самолет принадлежал Минобороны РФ. В ведомстве уже подтвердили, что самолет исчез с радаров. На его борту было 83 пассажира и 8 членов экипажа. АБН следит за развитием событий.

11:50 Уже даже Венедиктов начал ретвитить соболезнования по доктору Лизе. Безо всяких возражений.

11:49 Путин прокомментировал катастрофу. Выразил соболезнования. Поручил премьер-министру Медведеву сформировать и возглавить госкомиссию по расследованию крушения.

11:47 Тела четырех погибших нашли. Это официально ТАСС сообщили в экстренных службах.

11:45 Возраст разбившегося самолета – 33 года. Последний ремонт был в сентябре 2014 года. В сентябре 2016 – последний плановый осмотр. В Минобороны заявили, что самолетом управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков.

11:37 Это крушение самолета Минобороны России – далеко не первое даже за последний год. Хотя, к сожалению, самое крупное.

Собрали справку о крушении самолетов МО за 2016 год.

В понедельник в Якутии совершил экстренную посадку Ил-18. На борту находились военные летчики из подразделений противовоздушной обороны Свердловской области. Всего 32 пассажира и семь членов экипажа. Более половины пассажиров получили тяжелые травмы, но все выжили.

В начале декабря многоцелевой истребитель Су-33 потерпел крушение при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов». Пилот успешно катапультировался и не пострадал.

В середине ноября рухнул истребитель Ми-29, который также входил в авиагруппу «Адмирала Кузнецова». Пилота спасли, самолет упал в воду недалеко от авианосца.

В июне в Подмосковье разбился истребитель Су-27 пилотажной группы «Русские витязи». Причиной стала техническая неисправность. Пилот не успел катапультироваться, так как пытался отвести самолет в сторону от населенного пункта.

В марте потерпел аварию самолет Су-25, выполнявший учебно-тренировочный полет в Приморье. Летчик успешно катапультировался.

А 29 февраля в Ставропольском крае разбился военный самолет Су-25, который выполнял учебно-тренировочный полет. Находившийся на борту летчик погиб.

11:32 Песков дал комментарий. «Работают экстренные службы. Сейчас вся информация докладывается. Пока рано о чем-то говорить». Подтвердил, что нашли обломки. Песков, если честно, выглядит очень подавленным. Он давал комментарий из какого-то самолета.

11:27 «Интерфакс» ранее сообщал, что самолет мог столкнуться с птицей. А эксперт в эфире «Дождя» говорил, что рядом с Сочи есть орнитологическая станция.

11:24 Тоже «Фонтанка»: на борту могли быть секретные документы МО. Это был самолет-«почтовик».

11:23 Источники «Интерфакса» указывают, что тела нескольких погибших уже нашли. До семи тел.

11:21 «Медуза»: сотрудники «Первого канала» считают, что в самолет подложили взрывчатку в аэропорту.

11:20 «Фонтанка»: ФСБ начала отрабатывать версию теракта.

11:18 Сайт Совета по правам человека недоступен. Но есть скрины его главной, где появилось соболезнование о гибели доктора Лизы. Его автор – глава совета Михаил Федотов. И только Алексей Венедиктов продолжает кричать, что все знают только про список пассажиров из Москвы. Ранее он написал, что доктора Лизу ищут в Сочи.

11:13На месте работают шесть кораблей, скоро их число вырастет до девяти. Готовы работать 50 водолазов. МЧС отправляет в Сочи спасателей и водолазов отрядов «Центроспас» и «Лидер». У них есть опыт глубоководных работ, подчеркнули в МЧС. Также туда отправят специальное оборудование. К месту крушения полетели из Москвы опытные следователи центрального аппарата СК. Туда поручил передать дело глава ведомства Александр Бастрыкин.

11:00 Что известно к 11 часам утра

Список тех, кто был на борту, опубликовало Минобороны. В списке – 92 человека. Из них 64 артиста ансамбля Александрова. Среди них – руководитель ансамбля Валерий Халилов и начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

При этом неизвестно, кто из пассажиров остался в Сочи, а кто полетел дальше. Самый большой вопрос – что с доктором Лизой, членом совета при президенте по правам человека, исполнительным директором фонда «Справедливая помощь». Она есть в списках Минобороны. Но есть вероятность, что она долетела до Сочи и не полетела дальше.

Стали известны имена всех журналистов, летевших на борту.

Начала работу специальная телефонная линия. Номер: 8-800-100-18-86.

Нашли тела двух погибших.

10:58 Напомним, это не первое крушение самолетов Ту-154. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал, что Дмитрий Медведев ранее хотел запретить эксплуатацию всех Ту-154. «Но Минобороны воспротивилось», — пишет Венедиктов.

Собрали историю громких аварий Ту-154.

В Сургуте 1 января 2011 года самолет Ту-154Б-2 авиакомпании «Когалымавиа» должен был выполнять рейс по маршруту Сургут—Москва, но во время буксировки к взлётной полосе лайнер загорелся (по данным Венедиктова, именно после этой аварии Медведев хотел вывести Ту-154 из эксплуатации). Самолет полностью сгорел, разломился на две части. а борту было 124 человека (8 членов экипажа и 116 пассажиров). Погибли трое, еще 43 получили ранения.

В 2010 году под Смоленском разбился Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. В результате погибли 96 человек, включая политика.

Также в 2010 году самолет Ту-154М авиакомпании «Дагестанские авиалинии» совершил экстренную посадку с тремя неработающими двигателями в Домодедово. Тогда погибли двое, свыше 80 получили ранения.

В 2006 году самолет Ту-154, который совершал рейс Анапа-Петербург, попал в сильную грозу над Донецкой областью. В катастрофе погибли 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

В 2004 году Ту-154 разбился в результате срабатывания взрывного устройства, которое принесла на борт террористка-смертница. В самолете авиакомпании «Сибирь», который следовал из Москвы в Сочи, находились 38 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто не выжил.

10:47 Вновь «Интерфакс» и его источники: доктор Лиза летела этим рейсом. Но только до Сочи. В Сочи вышла, дальше в Сирию не полетела. На сайте Минобороны есть официальный список пассажиров. В нем значится имя Елизаветы Глинки.

10:43 В Сочи уже работает оперативный штаб по обнаружению обломков упавшего самолета. Власти Сочи готовятся оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

10:40 По журналистам. От телеканала «Звезда» были корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ на борту были корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. В составе группы «Первого канала» были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

10:35 «Интерфакс»: Доктора Лизы на борту не было – источник. Также источник ранее заявлял, что она была в списках пассажиров, но вот была ли на борту — неизвестно. Директор фонда «Подари жизнь» Елизавета Чистякова сообщала, что доктор Лиза хотела лететь в Сирию, но ей сказали, что в этот раз туда возьмут только лекарства.

10:34 Сайт RadioScanner опубликовал запись переговоров экипажа самолета. Запись длится 3 минуты 45 секунд. Почти всю последнюю минуту диспетчеры пытаются выйти на связь с бортом, но им никто не отвечает. До этого они говорили о погодных условиях. Погода была хорошей: температура около 5 градусов тепла, переменная облачность, ветер слабый. Из-за погоды, кстати, по данным «Лайфа», самолет не полетел на аэродром в Моздоке в Северной Осетии. Там погода была хуже.

10:26 Про доктора Лизу: при этом номер ее телефона недоступен. В Совете по правам человека не знают, где она.

10:20 Съемочная группа НТВ еще была на борту, об этом сообщили на телеканале. Тоже три человека.

10:17 Тело пассажира нашли в 6 км от берега. Это в Минобороны подтвердили. Конашенков сказал, что 92 человека было на борту. Из них 84 пассажира.

10:15 Появился список пассажиров. И список экипажа, он появился немного раньше. Все это выложил «Лайф». Один из вопросов – была ли на борту доктор Лиза (Елизавета Глинка). В списке «Лайфа» ее нет, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что списки уточняются, про доктора Лизу на самолете в Кремле не знают.

10:11 Песков рассказал, что Путину докладывают обо всех подробностях, связанных с крушением самолета. Также об этой ситуации он говорит с министром обороны Сергеем Шойгу.

10:06 Нашли тело первого погибшего. Также нашли документы журналистов «Первого канала». Минобороны организовало специальную телефонную линию: 8-800-100-18-86

10:00 Что известно к 10 часам утра

Самолет Ту-154 вылетел из Сочи после дозаправки и исчез с радаров через 20 минут после вылета. Это было около 5:40 утра. Сигнал бедствия экипаж не подавал.

Данные о числе людей на борту расходятся: от 91 до 93 человек.

Самолет следовал по маршруту с подмосковного аэродрома Чкаловский на базу Хмейим в Сирии — поздравить российских военных с Новым годом. Для этого в Сирию летели в том числе 68 участников оркестра российской армии имени Александрова, девять журналистов.

Обломки самолета нашли в Черном море на расстоянии от 1,5 до 5,5 км от берега. Также там нашли личные вещи пассажиров. Место крушения — предположительно 5,5 км от берега.

СК начал проверку по статье о нарушении правил полетов.

9:50 По уточнены данным – 92 человека были на борту. Это «Россия 24» со ссылкой на Минобороны. А «Лайф» вообще пишет о 93.

9:47 По уточнены данным – 92 человека были на борту. Это «Россия 24» со ссылкой на Минобороны.

9:44 СК допрашивает тех, кто готовил к вылету Ту-154: должностных лиц и техперсонал. Также следователи изымают документы, связанные с вылетом самолета.

9:43 Все наверняка знают оркестр имени Александрова. Его полное название –Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии. Это крупнейший художественный коллектив в стране. Он работает с 1928 года. В составе ансамбля более 200 человек. Из них 150 – профессиональные артисты.

9:36 Также на борту были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова. Напомним, еще – девять журналистов (три – «Первого канала», три – телеканала «Звезда»). Также в самолете были шесть сопровождающих, восемь членов экипажа.

9:34 Ранее «Интерфакс» передавал, что самолет разбился, когда набирал высоту. Экипаж не подавал сигнала бедствия. Также источник агентства сообщал, что шансов выжить у людей, бывших в самолете, почти не было. «Прайм» добавлял, что предварительной причиной крушения стала техническая неисправность или ошибка экипажа.

9:31 Три сотрудника телеканала «Звезда» были на борту.

9:30 Обломки нашли на глубине 50-70 метров в Черном море. Над поисками работают все спасательные службы Краснодарского края и соседних регионов. А вообще первоначальной точкой вылета самолета был не Сочи: самолет летел из Москвы и прилетел в Сочи для дозаправки. Стартовал рейс с подмосковного аэродрома Чкаловский.

9:27 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. По статье о нарушении правил полетов.

9:25 На борту самолета находились военные, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Из них трое – сотрудники «Первого канала». Также там, возможно, летели сотрудники телеканала"Звезда". Все летели поздравлять российских военных в Сирии с Новым годом.

9:20 В Южном региональном центре МЧС сообщили, что сотрудники госинспекции по маломерным судам нашли предполагаемое место крушения самолета. В 5,5 км от берега находится маслянистое пятно. В 1,5 км – части самолета, в том числе стойка шасси. Спасатели уже нашли личные вещи пассажиров.

9:13 Итак, что было известно к 9 часам утра. Самолет пропал с радаров около 5:40 по московскому времени. Он летел из Сочи на базу Хмейим в Сирии. О ситуации с самолетом уже знает президент России Владимир Путин.

9:07 По последним данным, самолет упал в море. Источники ТАСС сообщают, что в 1,5 и в 6 км от берега нашли обломки лайнера. Также о крушении в море заявили источники в МЧС.