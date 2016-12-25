Трамп расформирует свой благотворительный фонд Из-за возможного конфликта интересов

Избранный президент США Дональд Трамп намерен расформировать свой благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation. Об этом сообщил в субботу штаб политика.

«Фонд за все эти годы проделал невероятно хорошую работу, пожертвовав на благотворительность миллионы долларов бесчисленным группам нуждающихся лиц, включая оказание поддержки ветеранам, сотрудникам правоохранительных органов и детям», — сказано в сообщении. Отмечается, что такое решение Трамп принял, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

Политик намерен продолжить заниматься благотворительностью «другими способами». По словам Трампа, он гордится работой, которую проделал основанный им фонд.