Все новости

25.12.16 / 02:11 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп расформирует свой благотворительный фонд

Из-за возможного конфликта интересов

rg.ru трампИзбранный президент США Дональд Трамп намерен расформировать свой благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation. Об этом сообщил в субботу штаб политика. 

«Фонд за все эти годы проделал невероятно хорошую работу, пожертвовав на благотворительность миллионы долларов бесчисленным группам нуждающихся лиц, включая оказание поддержки ветеранам, сотрудникам правоохранительных органов и детям», — сказано в сообщении. Отмечается, что такое решение Трамп принял, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

Политик намерен продолжить заниматься благотворительностью «другими способами». По словам Трампа, он гордится работой, которую проделал основанный им фонд.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016