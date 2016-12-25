СМИ: Ту-154 не должен был совершать дозаправку в Адлере Ее перенесли туда из-за непогоды

Самолет Минобороны РФ Ту-154, потерпевший крушение, не должен был совершать дозаправку в Адлере. Об этом пишет в воскресенье РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

«Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», — пояснил собеседник агенства. Он добавил, что во время дозаправки судно было взято под охрану.

По словам источника, на борт самолета поднимались два пограничника и один таможенник. Они тщательно осмотрели и проверили пассажиров и их багаж.

Военный самолет Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье. Он потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, все они погибли.