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25.12.16 / 23:54 Новости / Общество / Россия и мир

Соколов объяснил большое расстояние между обломками Ту-154

Их разбросало течением

Максим СоколовОбломки потерпевшего крушение в акватории Сочи самолета Ту-154 оказались разбросаны на большое расстояние из-за сильного течения. Об этом рассказал в воскресенье  министр транспорта России Максим Соколов.

«Течение большое», — сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов. Ранее он возложил цветы у часовни имени Архангела Михаила в аэропорту Сочи в память о погибших в результате крушения.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Первый заместитель министра обороны заявил, что к утру понедельника количество поисковых сил увеличится в разы. В настоящее время удалось обнаружить 11 тел. На борту находились 92 человека, все они погибли.

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Реплики

  1. Татьяна 26.12.2016 at 00:29

    Там море течет что ли в разные стороны?

  2. Юрий 26.12.2016 at 01:48

    Просто страшное ГОРЕ !

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