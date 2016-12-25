Соколов объяснил большое расстояние между обломками Ту-154 Их разбросало течением

Обломки потерпевшего крушение в акватории Сочи самолета Ту-154 оказались разбросаны на большое расстояние из-за сильного течения. Об этом рассказал в воскресенье министр транспорта России Максим Соколов.

«Течение большое», — сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов. Ранее он возложил цветы у часовни имени Архангела Михаила в аэропорту Сочи в память о погибших в результате крушения.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Первый заместитель министра обороны заявил, что к утру понедельника количество поисковых сил увеличится в разы. В настоящее время удалось обнаружить 11 тел. На борту находились 92 человека, все они погибли.