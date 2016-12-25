Советник Обамы призвал опасаться угрозы со стороны Китая По его мнению, Россия не так опасна

Китай представляет более серьезную угрозу для безопасности США, чем Россия. Такое мнение высказал в субботу заместитель помощника президента США Барака Обамы по безопасности Бен Родс.

По мнению Родса, «Китай — гораздо более сильная страна и является гораздо более серьезным соперником для США, чем Россия». Советник уточнил, что речь идет о долгосрочной перспективе развития международных отношений. Он сравнил КНР с Россией и заявил, что последняя представляет собой лишь «сиюминутную угрозу».

Добавим, Родс работает в команде Обамы с 2007 года. Он начинал с должности спичрайтера президента. Телеканал Al Jazeera, в эфире которого было сделано заявление, отмечает, что Родс играет важную роль в политике Соединенных Штатов.

В начале декабря глава ВВС США Дебора Джеймс назвала Россию «угрозой номер один» для безопасности США. Она пояснила, что страна несет в себе опасность из-за наличия у ее властей ядерного оружия.