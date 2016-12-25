Трамп раскритиковал решение Собвеза ООН по Израилю Это помешает ведению мирных переговоров между еврейским государством и Палестиной

Резолюция Совета Безопасности ООН с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность может отрицательно повлиять на ведение мирных переговоров между еврейским государством и Палестиной. Такое мнение высказал в воскресенье избранный президент США Дональд Трамп.

«Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире», — написал политик. Он подчеркнул, что сожалеет о таком решении Совбеза.

Напомним, в минувшую пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. Документ был принят большинством голосов. делегация США воздержалась. Трамп ранее призвал США помешать принятию резолюции и наложить на нее вето.

Израил объявил, что не намерен выполнять положения документа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал добиться ее отмены и пересмотреть отношения государства с ООН.