Трампу не позволят расформировать его фонд из-за проблем с прокуратурой В отношении фонда ведется расследование

Избранному президенту Дональду Трампу не позволят расформировать его благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation, потому что прокуратура проводит проверку в отношении организации. Об этом сказано в сообщении официального представителя ведомства Эми Спиталник, распространенном в субботу.

«В отношении Trump Foundation наше ведомство все еще проводит расследование, и фонд не может быть законным образом распущен до тех пор, пока это расследование не завершится», — говорится в сообщении. Спиталник не уточнила, когда завершится проверка.

Напомним, ранее Трамп объявил, что Donald J. Trump Foundation будет расформирован. Избранный президент принял такое решение, чтобы избежать конфликта интересов. Он подчеркнул, что гордится работой организации, которая «проделала хорошую работу». Трамп пообещал продолжить заниматься благотворительностью другими способами.