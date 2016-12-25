Крушение самолета Минобороны Ту-154. Хроника событий

Утром в воскресенье через несколько минут после вылета лайнера Ту-154 из Сочи он пропал с радаров. Самолет принадлежал Минобороны РФ. В ведомстве уже подтвердили, что самолет исчез с радаров. На его борту было 83 пассажира и 8 членов экипажа. АБН следит за развитием событий.

19:42 Премьер Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, которую создали для оказания помощи семьям погибших. Главой назначили министра транспорта Максима Соколова, его заместителями стали глава Росавиации Александр Нерадько, замминистра обороны Николай Панков и Павел Попов.

19:39 Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования Путину. А президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился приспустить флаги над госучреждениями и его резиденцией. В знак скорби и солидарности.

19:35 Тут говорят, чтоглава Следственного Комитета Александр Бастрыкин взял расследование обстоятельств крушения самолета под личный контроль. И заслушал доклады оперативной группы.

19:27 Большая часть тел погибших может оставаться внутри корпуса самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, останки тела «находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров».

19:12 ТАСС со ссылкой на источники в спецслужбах передает, что удалось обнаружить многочисленные обломки самолета. Однако фюзеляж пока не найден.

19:12 Бортовые самописцы Ту-154 будут искать с помощью спецтехники.

19:06 Второе заседание комиссии в связи с крушением Ту-154 пройдет в понедельник в 08:00 мск.

18:56 Обязанности по организации спасательной операции возложили на МЧС. Также Максим Соколов заявил, что вывозом и хранением тел будет заниматься Минобороны.

18:48 Родственников погибших попросили прибыть в Москву для опознания тел. В Сочи, уточнил Соколов, нет смысла ехать, поскольку неизвестно, когда завершится поисково-спасательная операция.

18:32 Тем временем на главной странице Google появилась черная траурная ленточка.

18:26 Доктор Лиза могла везти в Сирию инвалидные коляски для сирийских детей, цитирует ТАСС мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он уточнил, что несколько дней назад отправил Елизавете Глинке их.

18:22 Поисковые работы в настоящее время ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты, говорят в Минобороны. Также для поиска тел в Сочи перебросят 1300 военнослужащих.

18:18 Министр транспорта Максим Соколов доложил, что новостей о выживших по-прежнему нет.

17:53 Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова, фонду доктора Лизы и «Останкино». С каждым часом людей все больше.

17:41 Для продолжения поисковых работ на берегу Черного моря планируют развернуть световые башни высотой около 5 метров. Они работают на бензине. Одна башня позволяет осветить около 40 метров. Всего развернут 17 башен.

17:27 Министерство труда создало оперативный штаб для организации выплаты компенсаций семьям погибших. В его вошли представители Пенсионного фонда, Роструда и Фонда социального страхования — Минтруд.

17:17 Москвичи несут цветы к телецентру «Останкино» в память о погибших журналистах. На борту находились сотрудники НТВ, «Звезды» и «Первого канала».

17:12 Минтранс сообщает, что опознание тел погибших будет происходить в Москве.

16:57 Рейсом Ту-154 должна была лететь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Однако она отложила поездку из-за другой важной командировки, сообщает РИА «Новости».

16:50 По данным Life, в поисках тел погибших задействуют водолазов отряда МЧС по Северо-Западу.

16:41 Также на место трагедии прибыл министр транспорта Максим Соколов, который возглавляет, напомним, госкомиссию по расследованию крушения. Он проведет заседание госкомиссии.

16:20 Первые родственники погибших уже прибыли в Сочи. С ними начали работать психологи.

16:12 Источник «Интерфакса» сообщил, что следствие почти исключило версию теракта. Специалисты объясняют большой разлет обломков гидроударом.

16:00 Что нового известно к 16 часам дня В операции по поиску погибших задействовано девять судов МЧС, и ближайшее время к обследованию приступит телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон». Лидеры мирового сообщества выражают семьям погибших свои соболезнования. Многие телеканалы отменили развлекательные шоу. В том числе, перенесен финал «Что? Где? Когда?», который должен был пройти вечером в воскресенье.

15:40 Отменена финальная игра «Что? Где? Когда?». А у них финал года, напомним. На какую дату перенесли игру, пока неизвестно. Обещают сообщить позднее.

15:39 А социальная сеть «Вконтакте» приняла решение ограничить возможность комментировать на страницах людей, которые предположительно могли находиться на борту самолета Ту-154. «Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене», — цитирует РБК пресс-секретаря соцсети Евгения Красникова.

15:31 Жители Киева несут цветы и свечи к посольству России в память о погибших, цитирует ТАСС пресс-атташе посольства Олег Гришин.

15:20 Число участников поисково-спасательной операции в Черном море превысило 3 тыс. человек — Минобороны

15:12 Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Сирии Башар Асад, посол США в России Джон Теффт, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и многие другие выразили свои соболезнования близким и погибших в авиакатастрофе.

15:00 Что нового известно к 15 часам дня Согласно последним данным, найдены тела уже двенадцати человек. В Петербурге отменили запланированное на 26 декабря световое шоу на Дворцовой площади. Сформирован район поисков в Черном море, где упал самолет, его площадь составляет 10,5 кв. км. Также в Минобороны сообщили, что поиски погибших ведут 27 кораблей и судов.

14:57 Эксперты телеканала Life не исключают возможности взрыва самолета. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что: «Дивизии военно-транспортной авиации, которая дислоцируется в Чкаловске, всем вопросам безопасности полетов уделяется самое серьезное внимание. И вне всякого сомнения, несмотря на то, что самолет хоть и старенький, но технически был исправен. Иначе бы его никто не выпустил бы, понимая, что там летит большое количество людей, — сказал сенатор. По его словам, нельзя исключать террористический акт, поскольку „самолет садился на заправку, вылетал из Сочи, а какие там действия были произведены, — никто не может сказать“.

14:51 В Петербурге отменили запланированное на 26 декабря световое шоу на Дворцовой площади. Также правительство города просит почтить память всех погибших в авиакатастрофе и по возможности, чтя память всех погибших, воздержаться от излишнего веселья в этот день, сообщили в аппарате губернатора Георгия Полтавченко.

14:43 Разбившийся самолет за все время эксплуатации прошел три капитальных ремонта.

14:34 Президент Владимир Путин отменил свое участие в световом шоу в Петербурге, запланированное на 26 декабря, из-за траура по погибшим.

14:29 «Новая газета» пишет, что второй самолет успешно долетел до российской авиабазы в Сирии. На его борту, предположительно, находились подарки и медикаменты.

14:22 Источники ТАСС сообщили о десяти найденных телах.

14:15 В Сочи портится погода. Пока она не мешает поиску тел и обломков судна. Однако в ближайшее время прогнозируют дождь, что может затруднить работу спасателей

14:11 На месте крушения, по последней информации, работают 63 водолаза. В ближайшее время прибудет больше спасателей

14:00 Что нового известно к 14 часам дня Путин пообещал провести тщательное расследование и поддержать семьи погибших. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур. Также министр промышленности Денис Мантуров заявил, что решение о снятии с эксплуатации Ту-154 было бы сейчас преждевременным. Аэропорт Сочи работает в обычном режиме. Туда вылетел еще один самолет, на борту которого находятся спасатели и водолазы отряда „Центроспас“ и центра „Лидер“.

13:53 Тем временем Life сообщает, что членам ансамбля Александрова запретили общаться с представителями СМИ.

13:48 В Сирию в воскресенье могли вылететь два самолета. По словам источника „Интерфакса“, на одном борту должны были отправиться музыканты и журналисты, а на втором планировалось передать подарки и медикаменты. Однако пока неизвестно, вылетел ли второй борт.

13:41 Новые специалисты вылетели в Сочи для поиска погибших. На борту свыше 40 спасателей. Как пишет „Интерфакс“, у водолазов есть специальное оборудование для работы на большой глубине от 20 до 90 метров.

13:37 Министр промышленности Денис Мантуров (цитата по „Интерфаксу“): „Решение о снятии с эксплуатации Ту-154 было бы сейчас преждевременным“.

13:32 Выяснилось, что в Сирию должен был отправиться Иосиф Кобзон. Народный артист СССР заявил, что не смог лететь из-за медицинской визы и планов отправиться на лечение.

13:27 Аэропорт Сочи продолжает работу в обычном режиме. Рейсы принимают и отправляют.

13:22 Свои соболезнования также выразил политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков:

„Страшное утро воскресенья: когда происходят такие трагедии, в них нельзя поверить. Ну не могут же все эти люди просто взять и погибнуть, люди, которых ты сам знал. Доктор Лиза, вокруг которой еще недавно велись споры, которая летела в эту проклятую Сирию спасать жизни людей, – и вот теперь это не укладывающееся в голове падение Ту-154 над Черным морем.

Что там было на самом деле? Птица в двигатель или все-таки взрыв? Слишком уж символично: военный самолет, из Сочи, со знаменитыми россиянами на борту. Правду нам не скажут, ведь даже после теракта над Синаем ее, очевидную, произнесли лишь месяц спустя.

Мои глубокие соболезнования всем близким погибших. Теперь уже некому будет спорить о том, правильно ли поступала Елизавета Глинка. Она погибла, пытаясь спасти жизни других людей, как делала это всегда.

Но погибла не только она. И в корне всего этого, как ни уходи от причины, – война в Сирии. Ее необходимо остановить“.

13:22 Корреспондент „Коммерсанта“ в Краснодарском крае сообщил, что в момент взрыва местные не видели и не слышали взрыва. Напомним, по некоторым данным, ФСБ отрабатывает среди причин крушения и версию теракта.

13:22 Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования семьям погибших.

„От имени всех петербуржцев выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа. В эти тяжёлые дни жители нашего города разделяют горе каждой семьи, потерявшей родного человека“, — цитирует губернатора пресс-служба.

13:19 Москвичи несут цветы также К фонду «Справедливая помощь», который возглавляла Доктор Лиза (Елизавета Глинка).

13:16 В Сочи создали штабы по приему и размещению родственников пассажиров Ту-154. Там уже дежурят бригады психолого-психиатрической помощи. Собеседник РИА „Новостей“ уточнил, что родственников будут размещать в санатории „Аврора“.

13:11 Появилась новая версия крушения. По мнению источника „Фонтанки“, самолет могут упасть из-за ошибки при его загрузке.

13:09 Источник ТАССА сообщил о семи найденных телах. Поиски продолжаются.

13:04 Тем временем, „Согаз“ сообщил, что семьи каждого погибшего военного получат более 5,8 млн рублей.

13:00 Что нового известно к 13 часам дня

В министерстве обороны два раза уточняли списки находившихся на борту. Сначала сказали, что 93 человека, потом — 92.

Уже найдено пять тел. Два из них доставили в морг Сочи.

Муж Доктора Лизы подтвердил, что она находилась на борту рухнувшего самолета.

Министр транспорта Максим Соколов возглавит правительственную комиссию по расследованию случившегося.

Жители Москвы несут цветы к зданию, где находится ансамбль Александрова.

12:50 Тем временем телеканалы корректируют сетку вещания. На НТВ снимут с эфира развлекательную программу „Киношоу“. Также на РЕН ТВ убирают все развлекательные программы.

12:47 К расследованию подключился Роструд. „Интерфакс“ передает, что ведомство примет меры для обеспечения страховых выплат родным погибших в результате крушения самолета. В Сочи уже вылетело руководство Роструда.

12:45 Возглавит правительственную комиссию по расследованию случившегося министр транспорта Максим Соколов. А Медведев ее сформирует.

12:41 На борту также был Антон Губанков. Он родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил филфак ЛГУ и с 1985 года работал корреспондентом в газете «Ленинградский университет», позже в «Невском времени». Также Губанков был комментатором «Радио России», главой информационной службы «5 канал», главой программы «Вести-Петербург». В 2013 года стал директором департамента культуры Минобороны. До этого Губанков занимал пост министра культуры Московской области и председателя комитета по культуре Петербурга.

12:38 „Выживших при крушении Ту-154 в районе Сочи не наблюдается“. Тоже Минобороны.

12:37 Все-таки 92 человека. Уточнение Минобороны.

12:35 „Он же не мог упасть просто так. Обломки, разбросанные на несколько километров. Экипаж, не проронивший ни слова. Тут никаких иллюзий. Он взорвался“, — уверен главред «Русского Пионера», спецкор президентского пула «Коммерсанта» Андрей Колесников.

12:30 Еще и источники «Ленты» сообщают о версии теракта на борту. Источник в силовых структурах подчеркнул, что версию нельзя подтвердить или опровергнуть, пока не появятся данные с бортовых самописцев. В аэропорту Сочи спецслужбы проверяют тех, кто имел доступ к вылету самолета. Также источник рассказал, что предполетный досмотр на военных рейсах не всегда такой же тщательный, как у гражданских самолетов. «Все свои. Это временами расхолаживает», — пояснил он.

12:27 Концерт должен был состояться прямо в Алеппо. Артисты готовили концерт акапелло, или под минусовки – разные данные от участников ансамбля. Концерт был бы небольшим, примерно на час.

12:25 «Медуза» передавала, что один из артистов ансамбля Александрова сказал, что в самолете была «вся молодежь». Внук основателя ансамбля, Евгений Александров, прокомментировал случившееся. Он заявил, что «Погиб весь цвет ансамбля. Все лучшие солисты, весь хор. Дед говорил: нет хора – нет ансамбля. Столько же артистов остались в Москве, но погибли лучшие. Все теперь развалится. Лучших нет» (цитата по «Медузе»).

12:18 СРОЧНО Минобороны уточнило списки находившихся на борту. В списке 93 человека.

12:17 Валерий Халилов родился в 1952 году в Узбекистане (город Термез). Он окончил военно-музыкальное училище в Москве и военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени Чайковского. С апреля этого года Халилов был начальником ансамбля песни и пляски имени Александрова. Ранее он был являлся главным военным дирижером (с 2002 по 2016 год). Халилов – композитор, член Союза композиторов, народный артист России.

12:16 В Сирию полетел хор и несколько музыкантов. С ними отправился художественный руководитель Валерий Халилов. Большинство оркестрантов, а также балет оставались в Москве.

12:15 Люди несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова в Москве. Здание находится в Земледельческом переулке. Корреспондент «России 24» сообщает, что люди начали приходить к зданию еще полтора часа назад. Это были родственники и близкие артистов. Они отказываются общаться с журналистами до получения официального подтверждения случившегося.

12:10 «Интерфакс» передает, что два тела доставили в морг Сочи. Всего найдено пять тел.

12:05 Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что на 11 часов утра на месте аварии работают четыре морских судна и пять вертолетов, а также беспилотники. В Сочи вылетела комиссия во главе с заместителем главы Минобороны Павлом Поповым. Конашенков уточнил, что связь с самолетом прервалась в 5:27, через две минуты после взлета.

12:03 Муж доктора Лизы, Глеб Глинка, подтвердил, что она погибла в авиакатастрофе. Она села на тот рейс из Сочи.

12:00 Что нового известно к полудню

Спасательные службы нашли несколько тел: по разным данным, от четырех до семи.

Президент России Владимир Путин поручил сформировать госкомиссию по расследованию крушения. Возглавить ее должен премьер-министр Дмитрий Медведев.

По данным «Фонтанки», ФСБ отрабатывают версию теракта. Источник «Интерфакса» назвал приоритетной версию технической неисправности, а версию теракта практически исключил.

Минобороны сообщило данные о самолете. Им управлял опытный летчик первого класса. Возраст самолета – 33 года. Плановый осмотр в последний раз был в сентябре.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов опубликовал на сайте СПЧ некролог по доктору Лизе. Сайт СПЧ пока что недоступен.

11:53 Источник «Интерфакса»: приоритетной является версия технической неисправности. Рассматривают и другие версии, но теракт «практически исключается». Версия ошибки пилота маловероятна – имели большой опыт управления самолетами типа Ту-154. Метеоусловия были благоприятными, сказал источник.

11:50 Уже даже Венедиктов начал ретвитить соболезнования по доктору Лизе. Безо всяких возражений.

11:49 Путин прокомментировал катастрофу. Выразил соболезнования. Поручил премьер-министру Медведеву сформировать и возглавить госкомиссию по расследованию крушения.

11:47 Тела четырех погибших нашли. Это официально ТАСС сообщили в экстренных службах.

11:45 Возраст разбившегося самолета – 33 года. Последний ремонт был в сентябре 2014 года. В сентябре 2016 – последний плановый осмотр. В Минобороны заявили, что самолетом управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков.

11:37 Это крушение самолета Минобороны России – далеко не первое даже за последний год. Хотя, к сожалению, самое крупное.

Собрали справку о крушении самолетов МО за 2016 год.

В понедельник в Якутии совершил экстренную посадку Ил-18. На борту находились военные летчики из подразделений противовоздушной обороны Свердловской области. Всего 32 пассажира и семь членов экипажа. Более половины пассажиров получили тяжелые травмы, но все выжили.

В начале декабря многоцелевой истребитель Су-33 потерпел крушение при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов». Пилот успешно катапультировался и не пострадал.

В середине ноября рухнул истребитель Ми-29, который также входил в авиагруппу „Адмирала Кузнецова“. Пилота спасли, самолет упал в воду недалеко от авианосца.

В июне в Подмосковье разбился истребитель Су-27 пилотажной группы „Русские витязи“. Причиной стала техническая неисправность. Пилот не успел катапультироваться, так как пытался отвести самолет в сторону от населенного пункта.

В марте потерпел аварию самолет Су-25, выполнявший учебно-тренировочный полет в Приморье. Летчик успешно катапультировался.

А 29 февраля в Ставропольском крае разбился военный самолет Су-25, который выполнял учебно-тренировочный полет. Находившийся на борту летчик погиб.

11:32 Песков дал комментарий. «Работают экстренные службы. Сейчас вся информация докладывается. Пока рано о чем-то говорить». Подтвердил, что нашли обломки. Песков, если честно, выглядит очень подавленным. Он давал комментарий из какого-то самолета.

11:27 «Интерфакс» ранее сообщал, что самолет мог столкнуться с птицей. А эксперт в эфире «Дождя» говорил, что рядом с Сочи есть орнитологическая станция.

11:24 Тоже «Фонтанка»: на борту могли быть секретные документы МО. Это был самолет-«почтовик».

11:23 Источники «Интерфакса» указывают, что тела нескольких погибших уже нашли. До семи тел.

11:21 „Медуза“: сотрудники „Первого канала“ считают, что в самолет подложили взрывчатку в аэропорту.

11:20 «Фонтанка»: ФСБ начала отрабатывать версию теракта.

11:18 Сайт Совета по правам человека недоступен. Но есть скрины его главной, где появилось соболезнование о гибели доктора Лизы. Его автор – глава совета Михаил Федотов. И только Алексей Венедиктов продолжает кричать, что все знают только про список пассажиров из Москвы. Ранее он написал, что доктора Лизу ищут в Сочи.

11:13На месте работают шесть кораблей, скоро их число вырастет до девяти. Готовы работать 50 водолазов. МЧС отправляет в Сочи спасателей и водолазов отрядов «Центроспас» и «Лидер». У них есть опыт глубоководных работ, подчеркнули в МЧС. Также туда отправят специальное оборудование. К месту крушения полетели из Москвы опытные следователи центрального аппарата СК. Туда поручил передать дело глава ведомства Александр Бастрыкин.

11:00 Что известно к 11 часам утра

Список тех, кто был на борту, опубликовало Минобороны. В списке – 92 человека. Из них 64 артиста ансамбля Александрова. Среди них – руководитель ансамбля Валерий Халилов и начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

При этом неизвестно, кто из пассажиров остался в Сочи, а кто полетел дальше. Самый большой вопрос – что с доктором Лизой, членом совета при президенте по правам человека, исполнительным директором фонда «Справедливая помощь». Она есть в списках Минобороны. Но есть вероятность, что она долетела до Сочи и не полетела дальше.

Стали известны имена всех журналистов, летевших на борту.

Начала работу специальная телефонная линия. Номер: 8-800-100-18-86.

Нашли тела двух погибших.

10:58 Напомним, это не первое крушение самолетов Ту-154. Главред „Эха Москвы“ Алексей Венедиктов написал, что Дмитрий Медведев ранее хотел запретить эксплуатацию всех Ту-154. «Но Минобороны воспротивилось», — пишет Венедиктов.

Собрали историю громких аварий Ту-154.

В Сургуте 1 января 2011 года самолет Ту-154Б-2 авиакомпании «Когалымавиа» должен был выполнять рейс по маршруту Сургут—Москва, но во время буксировки к взлётной полосе лайнер загорелся (по данным Венедиктова, именно после этой аварии Медведев хотел вывести Ту-154 из эксплуатации). Самолет полностью сгорел, разломился на две части. а борту было 124 человека (8 членов экипажа и 116 пассажиров). Погибли трое, еще 43 получили ранения.

В 2010 году под Смоленском разбился Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. В результате погибли 96 человек, включая политика.

Также в 2010 году самолет Ту-154М авиакомпании „Дагестанские авиалинии“ совершил экстренную посадку с тремя неработающими двигателями в Домодедово. Тогда погибли двое, свыше 80 получили ранения.

В 2006 году самолет Ту-154, который совершал рейс Анапа-Петербург, попал в сильную грозу над Донецкой областью. В катастрофе погибли 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

В 2004 году Ту-154 разбился в результате срабатывания взрывного устройства, которое принесла на борт террористка-смертница. В самолете авиакомпании «Сибирь», который следовал из Москвы в Сочи, находились 38 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто не выжил.

10:47 Вновь «Интерфакс» и его источники: доктор Лиза летела этим рейсом. Но только до Сочи. В Сочи вышла, дальше в Сирию не полетела. На сайте Минобороны есть официальный список пассажиров. В нем значится имя Елизаветы Глинки.

10:43 В Сочи уже работает оперативный штаб по обнаружению обломков упавшего самолета. Власти Сочи готовятся оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

10:40 По журналистам. От телеканала «Звезда» были корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ на борту были корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. В составе группы «Первого канала» были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

10:35 «Интерфакс»: Доктора Лизы на борту не было – источник. Также источник ранее заявлял, что она была в списках пассажиров, но вот была ли на борту — неизвестно. Директор фонда «Подари жизнь» Елизавета Чистякова сообщала, что доктор Лиза хотела лететь в Сирию, но ей сказали, что в этот раз туда возьмут только лекарства.

10:34 Сайт RadioScanner опубликовал запись переговоров экипажа самолета. Запись длится 3 минуты 45 секунд. Почти всю последнюю минуту диспетчеры пытаются выйти на связь с бортом, но им никто не отвечает. До этого они говорили о погодных условиях. Погода была хорошей: температура около 5 градусов тепла, переменная облачность, ветер слабый. Из-за погоды, кстати, по данным «Лайфа», самолет не полетел на аэродром в Моздоке в Северной Осетии. Там погода была хуже.

10:26 Про доктора Лизу: при этом номер ее телефона недоступен. В Совете по правам человека не знают, где она.

10:20 Съемочная группа НТВ еще была на борту, об этом сообщили на телеканале. Тоже три человека.

10:17 Тело пассажира нашли в 6 км от берега. Это в Минобороны подтвердили. Конашенков сказал, что 92 человека было на борту. Из них 84 пассажира.

10:15 Появился список пассажиров. И список экипажа, он появился немного раньше. Все это выложил «Лайф». Один из вопросов – была ли на борту доктор Лиза (Елизавета Глинка). В списке «Лайфа» ее нет, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что списки уточняются, про доктора Лизу на самолете в Кремле не знают.

10:11 Песков рассказал, что Путину докладывают обо всех подробностях, связанных с крушением самолета. Также об этой ситуации он говорит с министром обороны Сергеем Шойгу.

10:06 Нашли тело первого погибшего. Также нашли документы журналистов «Первого канала». Минобороны организовало специальную телефонную линию: 8-800-100-18-86

10:00 Что известно к 10 часам утра

Самолет Ту-154 вылетел из Сочи после дозаправки и исчез с радаров через 20 минут после вылета. Это было около 5:40 утра. Сигнал бедствия экипаж не подавал.

Данные о числе людей на борту расходятся: от 91 до 93 человек.

Самолет следовал по маршруту с подмосковного аэродрома Чкаловский на базу Хмейим в Сирии — поздравить российских военных с Новым годом. Для этого в Сирию летели в том числе 68 участников оркестра российской армии имени Александрова, девять журналистов.

Обломки самолета нашли в Черном море на расстоянии от 1,5 до 5,5 км от берега. Также там нашли личные вещи пассажиров. Место крушения — предположительно 5,5 км от берега.

СК начал проверку по статье о нарушении правил полетов.

9:50 По уточнены данным – 92 человека были на борту. Это «Россия 24» со ссылкой на Минобороны. А «Лайф» вообще пишет о 93.

9:47 По уточнены данным – 92 человека были на борту. Это «Россия 24» со ссылкой на Минобороны.

9:44 СК допрашивает тех, кто готовил к вылету Ту-154: должностных лиц и техперсонал. Также следователи изымают документы, связанные с вылетом самолета.

9:43 Все наверняка знают оркестр имени Александрова. Его полное название –Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии. Это крупнейший художественный коллектив в стране. Он работает с 1928 года. В составе ансамбля более 200 человек. Из них 150 – профессиональные артисты.

9:36 Также на борту были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова. Напомним, еще – девять журналистов (три – «Первого канала», три – телеканала «Звезда»). Также в самолете были шесть сопровождающих, восемь членов экипажа.

9:34 Ранее «Интерфакс» передавал, что самолет разбился, когда набирал высоту. Экипаж не подавал сигнала бедствия. Также источник агентства сообщал, что шансов выжить у людей, бывших в самолете, почти не было. «Прайм» добавлял, что предварительной причиной крушения стала техническая неисправность или ошибка экипажа.

9:31 Три сотрудника телеканала «Звезда» были на борту.

9:30 Обломки нашли на глубине 50-70 метров в Черном море. Над поисками работают все спасательные службы Краснодарского края и соседних регионов. А вообще первоначальной точкой вылета самолета был не Сочи: самолет летел из Москвы и прилетел в Сочи для дозаправки. Стартовал рейс с подмосковного аэродрома Чкаловский.

9:27 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. По статье о нарушении правил полетов.

9:25 На борту самолета находились военные, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Из них трое – сотрудники «Первого канала». Также там, возможно, летели сотрудники телеканала»Звезда". Все летели поздравлять российских военных в Сирии с Новым годом.

9:20 В Южном региональном центре МЧС сообщили, что сотрудники госинспекции по маломерным судам нашли предполагаемое место крушения самолета. В 5,5 км от берега находится маслянистое пятно. В 1,5 км – части самолета, в том числе стойка шасси. Спасатели уже нашли личные вещи пассажиров.

9:13 Итак, что было известно к 9 часам утра. Самолет пропал с радаров около 5:40 по московскому времени. Он летел из Сочи на базу Хмейим в Сирии. О ситуации с самолетом уже знает президент России Владимир Путин.

9:07 По последним данным, самолет упал в море. Источники ТАСС сообщают, что в 1,5 и в 6 км от берега нашли обломки лайнера. Также о крушении в море заявили источники в МЧС.