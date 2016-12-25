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25.12.16 / 07:48 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи

На борту находится около 70 человек

россия авиакомпания самолет авиацияСамолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров. Об этом пишет в воскресенье РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек», — сообщил собеседник агенства. Эту информацию подтвердил источник агентства «Интерфакс». По его информации, на борту около ста человек.

Напомним, 19 декабря в Якутии разбился самолет Минобороны. Информационные агентства сообщали о погибших, позднее выяснилось, что пассажиры и члены экипажа остались в живых. Самолет  Ил-18 летел в поселок Тикси и упал в 30 километрах от него. На борту находились 39 человек.

По материалам: ria.ru
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