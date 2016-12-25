Умер поэт и писатель Феликс Кривин В возрасте 88 лет

В Израиле скончался поэт и писатель Феликс Кривин. Об этом в воскресенье сообщил его друг Лев Луцер на странице в соцсети Facebook.

«Сегодня ночью умер замечательный человек, великий учитель, философ, писатель Феликс Давидович Кривин. Память о нем останется в сердцах всех, кому он открыл мудрость миропонимания, добра, любви, порядочности, правды», — написал Луцер.

Добавим, Феликсу Кривину было 88 лет. Он — автор десятков книг, в том числе юмористичеких произведений. Кривин писал интермедии для Аркадия Райкина. Поэт родился на Украине. После распада СССР он переехал в Израиль.